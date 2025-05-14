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На строительство театра «СамАрт» потратят еще 2 года и 1,4 млрд рублей

Строительство нового здания театра «СамАрт» в Самаре завершится не раньше конца 2027 года.

Источник: СамАрт

До сдачи объекта потребуется обновить проектно-сметную документацию, изменить технические характеристики и конструкцию здания.

Министерство строительства региона проводит согласования с Министерством культуры для внесения изменений в проект. Итоговая цена стройки будет утверждена после прохождения государственной экспертизы, заключение ожидается осенью 2025 года.

Для финансирования стройки предусмотрены средства областного бюджета на три года вперед — всего 1,4 миллиарда рублей. В частности, в 2025 году выделят 350 миллионов, в 2026 году — 500 миллионов, а в 2027 году — почти 586 миллионов рублей.

Ранее прокуратурой были выявлены нарушения при выполнении строительных контрактов. Проверка показала, что компания-застройщик нарушила сроки выполнения монтажных работ. Однако строительные работы продолжаются под контролем надзорных органов.

По завершении реконструкции, театр «СамАрт» превратится в современный культурный центр с несколькими сценическими площадками, просторными фойе и специализированными помещениями для репетиций. Общая вместимость зала составит около 800 зрителей, позволяя устраивать до пяти спектаклей и мероприятий одновременно.