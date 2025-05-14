На строительство театра «СамАрт» потратят еще 2 года и 1,4 млрд рублей

Для финансирования стройки предусмотрены средства областного бюджета на три года вперед — всего 1,4 миллиарда рублей. В частности, в 2025 году выделят 350 миллионов, в 2026 году — 500 миллионов, а в 2027 году — почти 586 миллионов рублей.