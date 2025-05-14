На старте дачного сезона на маршруты Красноярской железной дороги выйдут дополнительные электрички

Так, вечерние пригородные поезда Камарчага — Красноярск, Красноярск — Снежница, Снежница — Уяр, а также утренний поезд Красноярск — Зеледеево станут ежедневными.
Увеличится частота курсирования вечернего электропоезда Красноярск — Зеледеево — Красноярск — он будет совершать рейсы все дни недели, кроме субботы.
Кроме того, на маршруты выйдут новые электрички:
- по субботам начнут курсировать утренние поезда Красноярск — Снежница и Снежница — Красноярск — Дивногорск;
- по воскресеньям в расписании появится дополнительный рейс Красноярск — Кемчуг.
Также для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям вечерний электропоезд Кача — Красноярск будет отправляться с начальной станции на 53 минуты позже — в 17:05 вместо 16:12.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».