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На старте дачного сезона на маршруты Красноярской железной дороги выйдут дополнительные электрички

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 17 мая на КрасЖД начнут курсировать дополнительные электропоезда — они будут обслуживать востребованные «дачные» маршруты.

Источник: КрасЖД

Так, вечерние пригородные поезда Камарчага — Красноярск, Красноярск — Снежница, Снежница — Уяр, а также утренний поезд Красноярск — Зеледеево станут ежедневными.

Увеличится частота курсирования вечернего электропоезда Красноярск — Зеледеево — Красноярск — он будет совершать рейсы все дни недели, кроме субботы.

Кроме того, на маршруты выйдут новые электрички:

  • по субботам начнут курсировать утренние поезда Красноярск — Снежница и Снежница — Красноярск — Дивногорск;
  • по воскресеньям в расписании появится дополнительный рейс Красноярск — Кемчуг.

Также для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям вечерний электропоезд Кача — Красноярск будет отправляться с начальной станции на 53 минуты позже — в 17:05 вместо 16:12.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».