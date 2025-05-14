В Омской области выросли цены на популярные лекарства: статистика за март 2025 года

В марте 2025 года в Омской области зафиксировано повышение цен на ряд распространённых лекарств. Такие данные опубликовал Росстат.
Больше всего подорожал активированный уголь: упаковка из 10 таблеток теперь стоит 19,88 рубля — это на 26% больше, чем в марте прошлого года. Почти на 20% выросли цены на амброксол (используется при кашле) и ацетилсалициловую кислоту — отечественный аналог аспирина.
Также в список препаратов с заметным ростом вошли:
бинт — плюс 9,45%, глазные капли с сульфацетамидом — плюс 11,4%, троксерутин (гель от отёков и варикоза) — плюс 11,45%, нимесулид — плюс 10,3%.
Одновременно с этим на ряд лекарств цены снизились. Так, дротаверин (аналог «Но-шпы») подешевел почти на 23%, а глазные капли с гиалуроновой кислотой — на 3,8%.
Среди медицинских товаров самым дорогим оказался тонометр — его средняя цена в регионе составила 2480 рублей.