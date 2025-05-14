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В Омской области выросли цены на популярные лекарства: статистика за март 2025 года

В марте 2025 года в Омской области зафиксировано повышение цен на ряд распространённых лекарств.

Источник: РИА "Новости"

В марте 2025 года в Омской области зафиксировано повышение цен на ряд распространённых лекарств. Такие данные опубликовал Росстат.

Больше всего подорожал активированный уголь: упаковка из 10 таблеток теперь стоит 19,88 рубля — это на 26% больше, чем в марте прошлого года. Почти на 20% выросли цены на амброксол (используется при кашле) и ацетилсалициловую кислоту — отечественный аналог аспирина.

Также в список препаратов с заметным ростом вошли:

бинт — плюс 9,45%, глазные капли с сульфацетамидом — плюс 11,4%, троксерутин (гель от отёков и варикоза) — плюс 11,45%, нимесулид — плюс 10,3%.

Одновременно с этим на ряд лекарств цены снизились. Так, дротаверин (аналог «Но-шпы») подешевел почти на 23%, а глазные капли с гиалуроновой кислотой — на 3,8%.

Среди медицинских товаров самым дорогим оказался тонометр — его средняя цена в регионе составила 2480 рублей.