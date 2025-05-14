В Омской области выросли цены на популярные лекарства: статистика за март 2025 года

Больше всего подорожал активированный уголь: упаковка из 10 таблеток теперь стоит 19,88 рубля — это на 26% больше, чем в марте прошлого года. Почти на 20% выросли цены на амброксол (используется при кашле) и ацетилсалициловую кислоту — отечественный аналог аспирина.