Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Красноярска назвал даты празднования Дня города

Мэр Красноярска подписал распоряжение о праздновании Дня города.

Источник: Администрация Красноярска

Владислав Логинов сообщил, что торжественные мероприятия, посвященные 397-летию города, пройдут с 6 по 8 июня. Главная тема — «Герои среди нас».

В подписанном им распоряжении указано, что программу праздника необходимо подготовить до 19 мая. К 27 мая администрация и дорожная полиция согласуют схему перекрытий, которые будут действовать в городе в этот период.

Пока известны только два мероприятия, которые обязательно будут включены в праздничную программу — торжественная церемония поднятия флага на площади перед мэрией, а также вручение знаков «За заслуги перед Красноярском» и присвоение звания «Почетный гражданин города».