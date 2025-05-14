Мэр Красноярска назвал даты празднования Дня города

Владислав Логинов сообщил, что торжественные мероприятия, посвященные 397-летию города, пройдут с 6 по 8 июня. Главная тема — «Герои среди нас».
В подписанном им распоряжении указано, что программу праздника необходимо подготовить до 19 мая. К 27 мая администрация и дорожная полиция согласуют схему перекрытий, которые будут действовать в городе в этот период.
Пока известны только два мероприятия, которые обязательно будут включены в праздничную программу — торжественная церемония поднятия флага на площади перед мэрией, а также вручение знаков «За заслуги перед Красноярском» и присвоение звания «Почетный гражданин города».