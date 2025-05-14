Сокращение платного приема в вузы не коснется иностранных студентов

«Мы предусматриваем, что на иностранных студентах регулирование платного приема, по крайней мере на первом этапе, точно распространяться не будет, то есть мы пропишем иное регулирование, но не такое», — сказала Тумакова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.