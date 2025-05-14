С новосибирским режиссером Калерией Кисловой простились в Москве

— Мы все про нее знали. Очень гордились, что она наша, сибирячка. Все мое поколение ее знало. Девочки ее очень любили, полвека с ней переписывались, со всеми праздниками поздравляли, когда были в Москве, заезжали к ней в гости, — рассказала режиссер, преподаватель НГУ Лилия Галкина.