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С новосибирским режиссером Калерией Кисловой простились в Москве

Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Источник: Комсомольская правда

В Москве простились с режиссером Калерией Кисловой. Она ушла из жизни 10 мая в возрасте 99 лет. Похороны прошли накануне, 13 мая. Об этом пишет «Горсайт».

Калерия Кислова родилась в Каргате Новосибирской области. Там же она впервые попала в мир телевидения, в котором потом осталась на долгие годы. В частности, 30 лет своей жизни она посвятила работе главного режиссера программы «Время» на Первом канале.

— Телевидение было ее жизнью, ее домом, ее судьбой. Энергичная, всегда в превосходной форме, бесконечно влюбленная в свое дело, — вспоминают коллеги Калерии Кисловой.

К ней всегда прислушивались генсекретари и президенты. Например, Михаил Горбачев чувствовал себя уверенно, только если под объективом камеры сидела она.

И несмотря на то, что Кислова большую часть жизни прожила не в Сибири, в регионе продолжали о ней помнить и гордиться.

— Мы все про нее знали. Очень гордились, что она наша, сибирячка. Все мое поколение ее знало. Девочки ее очень любили, полвека с ней переписывались, со всеми праздниками поздравляли, когда были в Москве, заезжали к ней в гости, — рассказала режиссер, преподаватель НГУ Лилия Галкина.

Калерию Кислову похоронили на Троекуровском кладбище.