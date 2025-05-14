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Как заработать пенсионный стаж, не работая

Надежные способы повысить пенсию назвали россиянам.

Стало известно, как добиться повышения будущей пенсии, не имея трудового договора.

Получить стаж и накопить баллы можно, даже не работая, уверяет юрист Анна Полонец.

Так, в стаж идут нестраховые периоды: например, уход за ребенком до 1,5 лет во время декретного отпуска. Пенсионные баллы при оформлении будущей пенсии тоже начислят.

Если вы стоите на учете в центре занятости, «за каждый календарный год начисляется стаж и по 1,8 пенсионных балла», добавила эксперт.

Стаж и баллы, по ее словам, положены и тем, кто заботится о пожилых родственниках. Но уход следует оформить официально: заявление должен подать не только ухаживающий, но и пенсионер.

Это можно сделать, например, в МФЦ, на портале «Госуслуги» или в личном кабинете Соцфонда.

Стаж и пенсионные коэффициенты также несложно докупить. Нужно всего лишь обратиться в Социальный фонд и ежегодно «оплачивать установленную сумму», написала юрист в своем телеграм-канале «Про пособия, выплаты» (18+).