Как заработать пенсионный стаж, не работая

Стало известно, как добиться повышения будущей пенсии, не имея трудового договора.
Получить стаж и накопить баллы можно, даже не работая, уверяет юрист Анна Полонец.
Так, в стаж идут нестраховые периоды: например, уход за ребенком до 1,5 лет во время декретного отпуска. Пенсионные баллы при оформлении будущей пенсии тоже начислят.
Если вы стоите на учете в центре занятости, «за каждый календарный год начисляется стаж и по 1,8 пенсионных балла», добавила эксперт.
Стаж и баллы, по ее словам, положены и тем, кто заботится о пожилых родственниках. Но уход следует оформить официально: заявление должен подать не только ухаживающий, но и пенсионер.
Это можно сделать, например, в МФЦ, на портале «Госуслуги» или в личном кабинете Соцфонда.
Стаж и пенсионные коэффициенты также несложно докупить. Нужно всего лишь обратиться в Социальный фонд и ежегодно «оплачивать установленную сумму», написала юрист в своем телеграм-канале «Про пособия, выплаты» (18+).