Новые точки для сдачи вторсырья откроются в Хабаровске

С начала года в Хабаровске собрано больше четырех тонн вторсырья. Материалы отправлены на переработку. Акции посетили больше двух тысяч человек. В Комсомольске за этот же период сдали на переработку больше двух тонн, участие приняли свыше 1,2 тысячи жителей.