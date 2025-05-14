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Новые точки для сдачи вторсырья откроются в Хабаровске

С начала года собрано больше четырех тонн отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске увеличивается число точек для раздельного сбора отходов. Новые адреса появились в рамках регионального проекта «РазДельный сбор», который реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие», инициированному президентом России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ближайшая акция состоится 17 мая на территории детского технопарка «Кванториум». 1 июня сбор вторсырья пройдет в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара (Ленинградский переулок, 9). Далее мероприятия запланированы на 21 июня — на парковке Сбербанка на улице Гамарника, и 31 августа — снова в библиотеке Гайдара.

С начала года в Хабаровске собрано больше четырех тонн вторсырья. Материалы отправлены на переработку. Акции посетили больше двух тысяч человек. В Комсомольске за этот же период сдали на переработку больше двух тонн, участие приняли свыше 1,2 тысячи жителей.

«С каждым разом количество желающих посетить акции растет. Наша цель — популяризировать раздельный сбор отходов и помочь краю решить серьезную проблему утилизации ТКО», — рассказала координатор проекта Людмила Тихонова.

Акции в Комсомольске проходят каждую первую субботу месяца. Актуальное расписание публикуется в соцсетях.