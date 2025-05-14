Омский парк объявил аукцион на покос травы и уборку поросли

Победитель аукциона будет обязан выкашивать траву и убирать поросли яблонь и кленов на указанных территориях до конца июля 2025 года. Для выполнения работ подрядчик должен предоставить бригады из 7−9 человек. Косить траву вдоль дорог и дорожек необходимо будет рано утром, в любую погоду. Снег и дождь не могут стать основанием для изменения графика работ.