Омский парк объявил аукцион на покос травы и уборку поросли

Муниципальное предприятие города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» объявило аукцион на выполнение работ по выкашиванию травы и уборке поросли на территории ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, парке Советском, а также в садах «Сибирь» и имени Кирова. Аукцион размещен на сайте Госзакупок.
Победитель аукциона будет обязан выкашивать траву и убирать поросли яблонь и кленов на указанных территориях до конца июля 2025 года. Для выполнения работ подрядчик должен предоставить бригады из 7−9 человек. Косить траву вдоль дорог и дорожек необходимо будет рано утром, в любую погоду. Снег и дождь не могут стать основанием для изменения графика работ.
Начальная цена контракта составляет 2,3 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая.