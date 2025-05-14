Средневековые бои, выставка ретро-техники, мастер-классы, ярмарки и концерты: В Молдове пройдет Ночь музеев

С 15 по 18 мая музеи Молдовы приглашают на масштабное культурное событие — Международный день музеев и Ночь европейских музеев, которые в этом году проходят под девизом: «Музеи формируют будущее».
16 мая стартует Гала музейной дипломатии в Национальном музее истории. На мероприятии вручат награды музейным работникам за вклад в сохранение культурного наследия.
17 мая — Ночь музеев. Бесплатный вход в ряд музеев города, экскурсии, театральные и музыкальные представления, мастер-классы, ярмарки ремёсел, кинопоказы и поэтические шоу — до полуночи.
Национальный художественный музей с 14:00 до 24:00 предложит мастер-классы, музыкальные выступления и образовательные программы. Национальный музей этнографии с 11:00 до 20:00 пригласит на ярмарку народных мастеров, культурные выступления и мастер-классы под темой «Будущее музеев в условиях меняющихся сообществ». Национальный музей истории Молдовы с 17:00 до 23:00 представит выставку «Belgica: выставка-история», мастер-класс по ткачеству азербайджанских ковров, музыкально-хореографическое шоу на открытом воздухе и поэтический рецитал Виктории Фонарь.
Праздник продолжится 18 мая с программой, включающей средневековые бои, выставку ретро-техники, художественные мастерские и концерт лицеистов имени Сергея Рахманинова.