Средневековые бои, выставка ретро-техники, мастер-классы, ярмарки и концерты: В Молдове пройдет Ночь музеев

Национальный художественный музей с 14:00 до 24:00 предложит мастер-классы, музыкальные выступления и образовательные программы. Национальный музей этнографии с 11:00 до 20:00 пригласит на ярмарку народных мастеров, культурные выступления и мастер-классы под темой «Будущее музеев в условиях меняющихся сообществ». Национальный музей истории Молдовы с 17:00 до 23:00 представит выставку «Belgica: выставка-история», мастер-класс по ткачеству азербайджанских ковров, музыкально-хореографическое шоу на открытом воздухе и поэтический рецитал Виктории Фонарь.