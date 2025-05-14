Отработка после вуза: как госзаказ изменит систему образования

Теперь государство будет финансировать в приоритетном порядке обучение студентов по специальностям, обеспечивающим научно-техническое развитие России. По поручению вице-премьера Чернышенко готовится список профессий, которые, вероятно, станут основой для формирования государственного заказа.
Первый заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что сейчас в стране особенно востребованы специалисты по пяти основным направлениям. По мнению депутата, в перечень включат инженеров, специалистов сельского хозяйства, педагогов, врачей, вероятно, «айтишников», сообщает RTVI.
Смолин уточнил, что пока документ с перечнем профессий для формирования госзаказа только составляется. По словам парламентария, при изменении системы высшего образования ключевым вопросом станет определение обязательств, которые должны будут выполнить студенты-бюджетники после получения дипломов вузов. «С моей точки зрения, схема должна быть такая: дополнительные обязательства в обмен на дополнительные гарантии», — добавил депутат.
Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый считает, что предложение заместителя председателя правительства — сигнал о частичной реанимации советской системы распределения выпускников вузов. Эксперт допускает, что государство, финансируя обучение студентов, может обязать их трудиться там, где есть дефицит специалистов.
Я полагаю, что отработка будет обязательно, и полагаю, что это будет жестче, чем целевой набор. В целевом наборе есть право выбора у абитуриента организации, где он будет работать, с кем он будет заключать целевой договор. Возможно, здесь такого права выбора не будет, а будет обычное распределение в соответствии с какими-то критериями.
Олег Смолин, говоря о системе распределения дипломированных специалистов по окончанию вузов и техникумов в СССР, напомнил, что это была «система кнута и пряника». В советский период выпускников не просто направляли в определенный регион или населенный пункт, часто без учета их пожеланий, но и предоставляли служебную квартиру, а затем обеспечивали жилплощадью, выдавали подъемные, выплачивали сельские надбавки.
По мнению депутата, если абитуриентам высших и профессиональных учебных заведений сейчас предложат только бесплатное получение образования по госзаказу в обмен на работу по специальности там, куда направят, то это приведет к сокращению желающих обучаться.
По мнению Смолина, успешность работы системы госзаказа будет определяться ресурсами, которые государство выделит для ее функционирования. «Как всегда, кадры решают все, но ресурсы во многом решают, какие будут кадры», — заключил депутат.
В пресс-службе одного из ведущих российских вузов по подготовке специалистов в области физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин — МФТИ — рассказали, что сейчас в России действует система госрегулирования приема в вузы. Бюджетные места распределяются между учебными заведениями, образовательными программами, выделяются целевые квоты на обучение студентов по требованию организаций и предприятий.
Статистика Министерства образования РФ свидетельствует, что немногие абитуриенты пользуются возможностью поступить по целевой квоте. В 2024 году в вузы приняли 42,8 тыс. «целевиков», что составляет 3,3% от всех студентов.
В МФТИ наиболее востребованные направления можно отследить по увеличению количества бюджетных мест — это инженерные, технические и естественно-научные специальности. В пресс-службе вуза рассказали, что в МФТИ действует «Система Физтеха», в рамках которой ведется сотрудничество с индустриальными и научными компаниями, которые участвуют в образовательном процессе, а затем приглашают выпускников на работу.
Доктор технических наук Евгений Белый акцентировал внимание на том, что между государственным заказом и целевым обучением есть существенная разница. Механизм реализации программы госзаказа пока только разрабатывается Министерством науки и высшего образования. В настоящее время можно только предполагать, как он будет работать.