Отработка после вуза: как госзаказ изменит систему образования

Я полагаю, что отработка будет обязательно, и полагаю, что это будет жестче, чем целевой набор. В целевом наборе есть право выбора у абитуриента организации, где он будет работать, с кем он будет заключать целевой договор. Возможно, здесь такого права выбора не будет, а будет обычное распределение в соответствии с какими-то критериями.