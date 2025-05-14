В Московском метро в 2026 году запустят поезд в честь Жириновского

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.