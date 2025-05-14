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В Московском метро в 2026 году запустят поезд в честь Жириновского

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Запуск поезда, посвященного юбилею основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запланирован в московском метрополитене в 2026 году, сообщил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

Источник: Михаил Солунин/ТАСС

«В рамках плана мероприятий запланирован запуск брендированного поезда, посвященного 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР, по Сокольнической линии московского метрополитена», — пояснил Слуцкий.

Планируется, что поезд выйдет на линию во втором полугодии 2026 года.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.