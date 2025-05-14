Сушинский поддержал продление контракта Ги Буше с «Авангардом» до 2027 года

«Сто процентов “Авангард” не мог принять другое решение по Ги Буше. От добра добра не ищут. Все видели, каким Омск стал при Ги Буше. В этом сезоне команда могла бы побороться за более высокие места, если бы не столкнулась с “Локомотивом” во втором раунде», — цитирует Сушинского издание LiveResult.