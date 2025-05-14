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Сушинский поддержал продление контракта Ги Буше с «Авангардом» до 2027 года

Бывший нападающий «Авангарда» уверен, что омский клуб не мог поступить иначе, чем продолжить сотрудничество с канадским тренером.

Источник: Om1 Омск

По мнению Сушинского, это логичный шаг для «Авангарда», так как канадский специалист продолжает приносить команде результаты.

«Сто процентов “Авангард” не мог принять другое решение по Ги Буше. От добра добра не ищут. Все видели, каким Омск стал при Ги Буше. В этом сезоне команда могла бы побороться за более высокие места, если бы не столкнулась с “Локомотивом” во втором раунде», — цитирует Сушинского издание LiveResult.

Напомним, в текущем сезоне «ястребы» дошли до четвертьфинала плей-офф, но уступили ярославскому «Локомотиву» в напряжённой семиматчевой серии. Сейчас «Локомотив» играет в финале Кубка Гагарина с «Трактором».