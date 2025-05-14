Ростовчан призвали вовремя передавать показания электросчетчиков

С приходом весны многие ростовчане отправляются на дачу. Из-за этого нередко возникают просрочки с передачей показаний электросчетчиков, вследствие чего расход электричества сначала рассчитывается по средним показателям месяца, а позже — по установленным нормам. Энергетики обращают внимание жителей Ростовской области на необходимость своевременной передачи показаний и оплаты счетов за электроэнергию.
— Уезжая за город, не нужно забывать об ежемесячной передаче показаний счетчика в городской квартире, даже если они не меняются, — подчеркнули в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону». — по закону, если данные не поступают, то в течение первых трех месяцев счета формируются исходя из среднемесячного потребления электроэнергии, а затем — по нормативу. Таким образом, может образоваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества. Чтобы этого избежать, достаточно ежемесячно передавать неизменные показания счетчика.
Как отмечает гарантирующий поставщик, сделать это можно дистанционно — на сайте компании, в личном кабинете или мобильном приложении, а также по телефону Единого контактного центра.
Также перед переездом в загородный дом энергетики рекомендуют уточнять состояние своих лицевых счетов, чтобы вовремя оплатить задолженность, если она образовалась. Получить информацию о состоянии лицевых счетов можно также в личном кабинете, через мобильное приложение, из присылаемой электронной квитанции или с помощью специального сервиса.