Ростовчан призвали вовремя передавать показания электросчетчиков

— Уезжая за город, не нужно забывать об ежемесячной передаче показаний счетчика в городской квартире, даже если они не меняются, — подчеркнули в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону». — по закону, если данные не поступают, то в течение первых трех месяцев счета формируются исходя из среднемесячного потребления электроэнергии, а затем — по нормативу. Таким образом, может образоваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества. Чтобы этого избежать, достаточно ежемесячно передавать неизменные показания счетчика.