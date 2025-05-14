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Обыски прошли у главы администрации Новочеркасска

Стало известно об обысках у задержанного главы администрации Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

Дома и на работе у задержанного главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко провели обыски. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство РИА Новости.

— Поздно вечером прошли обыски, — прокомментировал собеседник агентства.

Напомним, чиновника задержали накануне по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также ело по статье «Посредничество во взяточничестве» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) завели в отношении сотрудника администрации.

По данным СК, в 2024 году глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве подкупа были оказаны услуги по строительству жилого дома. Взятку оценили более чем в 8 млн рублей.

По мнению следователей, застройщик пытался таким способом договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.

Добавим, ранее областные власти подтвердили задержание главы администрации Новочеркасска и сообщили о содействии следственным органам.

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