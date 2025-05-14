Нижегородский таксист выиграл в лотерею миллион

Игорь Т., работающий таксистом, стал обладателем 1 миллиона рублей в «Русском лото».
Счастливым для Игоря оказался 1607-й тираж, где один из приобретенных им лотерейных билетов оказался выигрышным на сумму в 1 миллион рублей.
«Раньше я постоянно играл и надеялся сорвать большой куш, но удача не улыбалась, и я начал отчаиваться. Но теперь, после этого выигрыша, надежда вернулась», — поделился победитель.
Известно, что Игорь предпочитает активный отдых, увлекаясь рыбалкой и охотой. Победитель пока не определился с тем, как распорядится полученным выигрышем.