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Нижегородский таксист выиграл в лотерею миллион

Пресс-служба государственной лотереи сообщила о крупном выигрыше жителя Нижнего Новгорода.

Игорь Т., работающий таксистом, стал обладателем 1 миллиона рублей в «Русском лото».

Счастливым для Игоря оказался 1607-й тираж, где один из приобретенных им лотерейных билетов оказался выигрышным на сумму в 1 миллион рублей.

«Раньше я постоянно играл и надеялся сорвать большой куш, но удача не улыбалась, и я начал отчаиваться. Но теперь, после этого выигрыша, надежда вернулась», — поделился победитель.

Известно, что Игорь предпочитает активный отдых, увлекаясь рыбалкой и охотой. Победитель пока не определился с тем, как распорядится полученным выигрышем.