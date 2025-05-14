Химкомбинат из Чайковского в два раза увеличил чистую прибыль

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО в отчетном периоде выросла на 18% — с 3,3 млрд руб. до 3,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла почти в два раза — с 87 млн руб. до 167 млн руб.
Завод «Уралоргсинтез» расположен в Чайковском Пермского края, мощности составляют около 1 млн тонн по фракционированию углеводородного сырья, 220 тыс. тонн по метил-трет-бутиловому эфиру (МТБЭ) и 95 тыс. тонн по бензолу.
До 2017 года завод контролировался нефтехимическим холдингом СИБУР, но затем был продан за 22 млрд руб. компании «ЭКТОС» (один из крупнейших производителей высокооктановых компонентов топлива в России).