Химкомбинат из Чайковского в два раза увеличил чистую прибыль

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО в отчетном периоде выросла на 18% — с 3,3 млрд руб. до 3,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла почти в два раза — с 87 млн руб. до 167 млн руб.