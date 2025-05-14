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Омский рыбак вытянул из реки неожиданный улов

Омский рыбак поделился кадрами своего улова, который ему удалось вытянуть из Омки.

Источник: SuperOmsk.ru

По словам омича в паблике «Рыбалка в Омске» соцсети «ВКонтакте», ему на удочку попался краснокнижный осетр, причем довольно крупных размеров — ее вес составлял порядка 4 кг.

«Осетр на 4 кг. Поймали на Омке на червя. Отпустили, занимаемся спортивной рыбалкой», — отметил рыбак.

К посту автор приложил видеозапись, на которую зафиксировал, как отпускает крупную рыбу в водоем. В комментариях участники обсуждения похвалили рыбака и его товарища за такой поступок.

По мнению автора материала такой улов можно назвать неожиданным: редкая рыба обычно попадается в Иртыше, и к тому же предпочитает более «основательную» приманку, так как является хищником.