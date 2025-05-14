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В Иркутске нашли незаконную свалку с трехметровыми залежами мусора

Рассчитанный ущерб почвам превысил 5,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на территории садоводческого товарищества «Ветеран труда» обнаружена крупная незаконная свалка строительных и бытовых отходов. Как сообщили КП-Иркутск в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Иркутской области, специалисты, оперативно выехавшие на место по сигналу о нарушении, зафиксировали масштабное загрязнение территории.

Оказалось, что высота мусорных навалов в некоторых местах достигала трех метров! Проведенное обследование подтвердило значительный ущерб почвенному покрову, который по предварительным расчетам превысил 5,2 миллиона рублей.

— Виновнику уже направлено официальное требование о добровольном возмещении причиненного вреда. Согласно законодательству, у нарушителя есть 30-дневный срок для добровольной компенсации ущерба, — сообщают в пресс-службе Росприроднадзора.

В случае невыполнения данного требования в установленный срок, материалы дела будут переданы в суд для принудительного взыскания всей суммы причиненного ущерба в полном объеме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нетрезвый водитель из Мегета получил 15 суток ареста за массовое ДТП в Иркутске.