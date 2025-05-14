В Иркутске нашли незаконную свалку с трехметровыми залежами мусора

В Иркутске на территории садоводческого товарищества «Ветеран труда» обнаружена крупная незаконная свалка строительных и бытовых отходов. Как сообщили КП-Иркутск в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Иркутской области, специалисты, оперативно выехавшие на место по сигналу о нарушении, зафиксировали масштабное загрязнение территории.