Хабаровские пожарные борются с огнем в Забайкалье

Спасатели из Хабаровска продолжают помогать в тушении природных пожаров в Забайкальском крае. Их силы сейчас переброшены в районы вблизи Читы, где огонь угрожает населенным пунктам. Специалисты остаются на местах, пока сохраняется высокая пожарная опасность. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Группа из 50 человек и 13 единиц техники прибыла в регион 24 апреля. Уже 27 числа хабаровчане приступили к работе. За время дежурства пожарные успели ликвидировать около 30 ландшафтных возгораний на площади больше семи тысяч гектаров.
«Распространение пламени происходит быстро. Тушение возгораний осложняется сильным ветром и высокими температурами», — рассказал начальник Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Никита Велижанин.
Кроме тушения, специалисты патрулируют территорию и информируют местных жителей. Напоминают о запретах на костры, сжигание травы и мусора, а также предупреждают об опасности походов в лес.