Хабаровские пожарные борются с огнем в Забайкалье

Группа из 50 человек и 13 единиц техники прибыла в регион 24 апреля. Уже 27 числа хабаровчане приступили к работе. За время дежурства пожарные успели ликвидировать около 30 ландшафтных возгораний на площади больше семи тысяч гектаров.