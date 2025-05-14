Таксистов Дальнего Востока успокоили: покупать новые авто для перевозок необязательно

При этом для Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Сибири власти сделали исключение. Для субъектов в составе Дальнего Востока требования не будут применяться до 1 марта 2030 года. Согласно аналитике, авторынок Дальнего Востока демонстрирует устойчивое лидерство японских марок при стремительном росте популярности китайских автомобилей. При этом доля отечественного автопрома в сфере пассажирских перевозок не превышает 5%. Например, в Приморском крае этот показатель составляет всего 0,3%, в основном там используются японские марки. По мнению эксперта Павла Стенникова, ограничения могут привести к деградации отрасли и росту цен на поездки.