Таксистов Дальнего Востока успокоили: покупать новые авто для перевозок необязательно

«Частникам не нужно бросаться покупать новый автомобиль. На всех авто, которые есть в реестре такси, можно будет работать до полной выработки ресурса, смотря сколько “пробегает” машина и какие требования выставит служба заказа», — рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Согласно новому закону, для регистрации автомобиля в качестве такси необходимо соответствие одному из условий: либо достижение установленного правительством уровня локализации по балльной системе, либо производство транспортного средства по специнвестконтракту, подписанному в период с марта 2022 по март 2025 года. При этом с 1 января 2033 года основным критерием станет исключительно показатель локализации, за исключением машин, выпущенных по инвестконтрактам, заключенным после марта 2025 года — для них будут действовать отдельные правительственные решения.
Для регистрации автомобиля в реестре такси потребуется предоставить следующие данные: марку и модель транспортного средства, год его производства, государственный регистрационный номер, VIN-код (идентификационный номер), при отсутствии VIN-кода — идентификатор основного компонента автомобиля.
При этом для Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Сибири власти сделали исключение. Для субъектов в составе Дальнего Востока требования не будут применяться до 1 марта 2030 года. Согласно аналитике, авторынок Дальнего Востока демонстрирует устойчивое лидерство японских марок при стремительном росте популярности китайских автомобилей. При этом доля отечественного автопрома в сфере пассажирских перевозок не превышает 5%. Например, в Приморском крае этот показатель составляет всего 0,3%, в основном там используются японские марки. По мнению эксперта Павла Стенникова, ограничения могут привести к деградации отрасли и росту цен на поездки.