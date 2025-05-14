Специалисты проверят состояние Мызинского моста в Нижнем Новгороде

По информации ведомства, кроме визуального и технического осмотра, будут выполнены специальные испытания конструкции. Эти мероприятия позволят оценить текущее состояние переправы. После завершения обследования специалисты примут решение о необходимости проведения ремонтных работ. В профильном департаменте также напомнили, что в 2018 году на мосту уже проводилась масштабная реконструкция. Тогда полностью обновили дорожное покрытие, тротуары, ограждения, а также участки сопряжения моста с прилегающими дорогами.