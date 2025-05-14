Казахстанские дороги адаптируют под климат и нагрузку — разрабатываются новые стандарты

Работу ведёт Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) по поручению Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В 2024 году специалисты института разработали три национальных стандарта, основанных на системе Superpave — передовой методике проектирования асфальтобетонных смесей, применяемой в США и других странах. Она позволяет точно подбирать состав покрытия в зависимости от климата и трафика.