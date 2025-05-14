В самарском ОДО пройдет Международный конкурс «Виват, Баян!»

С 15 по 18 мая 2025 года в Самаре состоится XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!» (0+). Мероприятие пройдет в концертном зале Окружного Дома Офицеров.
В этом году конкурс примет рекордное число участников — 269 заявок поступило от музыкантов из России, Китая, Казахстана и Беларуси. Самому младшему участнику — 8 лет, старшему — 69 лет.
Конкурс проводится под руководством заслуженного артиста России Сергея Ивановича Войтенко. Он направлен на поддержку молодых исполнителей, развитие исполнительского мастерства и продвижение отечественной музыкальной культуры.
Участники выступят в десяти номинациях. Жюри включает специалистов из России, Китая, Казахстана, Сербии и Канады.
В рамках конкурса предусмотрена вечерняя концертная программа:
15 мая — концерт «Виват, чемпионы!» с участием победителей прошлых лет;16 мая — «Вечер дуэтов»: выступления Самгара Толкынхана и Енлик Касымбековой, а также дуэта «Appassionato duo»;17 мая — программа «Ностальгия по СССР» в исполнении Айдара Салахова и его трио;18 мая — концерт «Джаз и танго» с участием Николая Байна и дуэта Максима Федорова с гитаристом.
Конкурс «Виват, Баян!» проводится ежегодно и собирает профессиональных и начинающих музыкантов из разных стран.
Расписание мероприятий и выступлений можно посмотреть на сайте «Виват, Баян!».
Вход на все конкурсные и концертные мероприятия свободный. Адрес: ул. Шостаковича, 7.
Ранее мы писали, какую программу мероприятий подготовила к «Ночи музеев» «ЗИМ Галерея». 17 мая в культурном центре будут работать две выставки: «Обгоняя время» (12+) и «Завод на моей юбке» (12+).
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