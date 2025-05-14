В самарском ОДО пройдет Международный конкурс «Виват, Баян!»

15 мая — концерт «Виват, чемпионы!» с участием победителей прошлых лет;16 мая — «Вечер дуэтов»: выступления Самгара Толкынхана и Енлик Касымбековой, а также дуэта «Appassionato duo»;17 мая — программа «Ностальгия по СССР» в исполнении Айдара Салахова и его трио;18 мая — концерт «Джаз и танго» с участием Николая Байна и дуэта Максима Федорова с гитаристом.