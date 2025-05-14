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Средний размер пенсии в Башкирии достиг почти 23 тысяч рублей

В Башкирии озвучили средний размер пенсий.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсионных выплат в Башкирии продолжает расти. Согласно данным, предоставленным в региональном отделении СФР, на 1 апреля текущего года средняя пенсия составила 22 849 рублей, что на 11,6% превышает уровень аналогичного периода прошлого года (20 468 рублей).

Отмечается, что жители Башкирии, не занятые трудовой деятельностью, в среднем получают 23 143 рубля ежемесячно, тогда как работающие пенсионеры могут рассчитывать на 21 330 рублей.

В масштабах страны средний размер пенсионных начислений достиг 23 448 рублей (+12%).

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