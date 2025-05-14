Разработан умный композит из остатков сгоревшего угля

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Ученые из Института химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН и Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали умный композит из ценосфер золы, которые остаются после сжигания угля на ТЭЦ. Его можно применять в строительстве в качестве сенсора, сообщает издание «Наука в Сибири».