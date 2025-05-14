Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в день проведения последних звонков

Общегородской последний звонок «Навсегда в сердечке» (16+) для выпускников 9 и 11 классов пройдет во Владивостоке на стадионе «Авангард» в следующую субботу, 24 мая. В связи с этим в городе введут временный запрет на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, мера основана на положениях краевого закона от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения общеобразовательными организациями школьного мероприятия “Последний звонок” на территории муниципального образования, в границах которого находятся указанные общеобразовательные организации», — уточнили специалисты управления экономического развития.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что праздник начнется в 17.00. Выпускников ждут концерт (16+) и развлекательная программа (16+). На мероприятии будет действовать дресс-код: спортивная обувь либо обувь на плоской и мягкой подошве, чтобы не испортить покрытие стадиона. Родители, желающие пройти на праздник, должны заранее обратиться в школу, чтобы им оформили пропуск.