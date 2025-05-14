Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в день проведения последних звонков

Ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что праздник начнется в 17.00. Выпускников ждут концерт (16+) и развлекательная программа (16+). На мероприятии будет действовать дресс-код: спортивная обувь либо обувь на плоской и мягкой подошве, чтобы не испортить покрытие стадиона. Родители, желающие пройти на праздник, должны заранее обратиться в школу, чтобы им оформили пропуск.