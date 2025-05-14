Пропавшего в Перми 10-летнего мальчика нашли

— Он поехал к отцу в Индустриальный район, но, видимо, потерялся там, и какая-то незнакомая женщина отвела его к себе переночевать. Сейчас мы в полиции, с сыном всё хорошо — жив, здоров. Пока о произошедшем мы с ним не говорили, — рассказала «КП-Пермь» мама мальчика.