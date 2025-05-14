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Пропавшего в Перми 10-летнего мальчика нашли

Он уходил из дома из-за ссоры с мамой.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 10-летнего мальчика нашли. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Регион59». Как стало известно «КП-Пермь», причиной его ухода стала ссора с мамой из-за учебы.

Напомним, 10-летний школьник пропал 13 мая. В тот вечер он вышел из дома и не вернулся. Мама пыталась сама найти сына, а когда ей это не удалось, обратилась за помощью к полицейским и волонтерам. Меньше чем за сутки мальчика удалось найти.

— Он поехал к отцу в Индустриальный район, но, видимо, потерялся там, и какая-то незнакомая женщина отвела его к себе переночевать. Сейчас мы в полиции, с сыном всё хорошо — жив, здоров. Пока о произошедшем мы с ним не говорили, — рассказала «КП-Пермь» мама мальчика.