«Лист растения, прилипший к пальцу, помог определить личность погибшего». Комитет судебных экспертиз рассказал об определении личности погибшего

Комитет судебных экспертиз рассказал случай с определением личности человека, погибшего много лет назад в заболоченной местности в Кормянском районе Гомельской области.
Мумифицированный труп был найден в декабре 2024 года возле деревни Сапожки. Обстоятельства указывали на значительную давность смерти. Было сложно даже установить даже пол, не говоря уже о личности умершего.
Эксперт Госкомитета судебных экспертиз, участвовавший в осмотре места происшествия, обратил внимание на лист растения, прилипший к пальцу руки человека. Под листом, от разрушительного воздействия окружающей среды, сохранились папиллярные линии на пальце.
Со всеми предосторожностями было проведено дактилоскопирование.
При проверке отпечатка пальца руки установлено совпадение с отпечатком гражданина, пропавшего много лет назад.
Мы писали, что по данным Следственного комитета в Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов (все подробности здесь).
Кроме того, в Беларуси в 2025 году в одном из районов стартует пилотный проект для населенных пунктов с маленьким пассажиропотоком: Автобус в деревню по звонку и в удобное для человека время (здесь подробнее).