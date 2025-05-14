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«Лист растения, прилипший к пальцу, помог определить личность погибшего». Комитет судебных экспертиз рассказал об определении личности погибшего

ГСК установил личность мумифицированного человека по листу растения.

Источник: Комсомольская правда

Комитет судебных экспертиз рассказал случай с определением личности человека, погибшего много лет назад в заболоченной местности в Кормянском районе Гомельской области.

Мумифицированный труп был найден в декабре 2024 года возле деревни Сапожки. Обстоятельства указывали на значительную давность смерти. Было сложно даже установить даже пол, не говоря уже о личности умершего.

Эксперт Госкомитета судебных экспертиз, участвовавший в осмотре места происшествия, обратил внимание на лист растения, прилипший к пальцу руки человека. Под листом, от разрушительного воздействия окружающей среды, сохранились папиллярные линии на пальце.

Со всеми предосторожностями было проведено дактилоскопирование.

При проверке отпечатка пальца руки установлено совпадение с отпечатком гражданина, пропавшего много лет назад.

Мы писали, что по данным Следственного комитета в Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов (все подробности здесь).

Кроме того, в Беларуси в 2025 году в одном из районов стартует пилотный проект для населенных пунктов с маленьким пассажиропотоком: Автобус в деревню по звонку и в удобное для человека время (здесь подробнее).