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Малина станет недоступной: Фермеры подсчитывают ущерб, нанесённый заморозками — ягоды в Молдове будут дороже

Объём товарной продукции в ягодном секторе плодоводства в 2025 году будет ниже, чем в двух предыдущих сезонах, а значит, и цены будут выше.

Источник: Комсомольская правда

Объём товарной продукции в ягодном секторе плодоводства в 2025 году будет ниже, чем в двух предыдущих сезонах, а значит, и цены будут выше, считает эксперт ягодного бизнеса Дмитрий Додикэ.

По отзывам фермеров-ягодников, апрельскими заморозками повреждены на 20−40% генеративные органы растений примерно на 50% всех плантаций малины и ежевики в стране. Плантации чёрной и красной смородины, а также американской голубики пострадали меньше — 20−30% (канадская голубика замёрзла сильнее — потери до 70%). Степень повреждения плантаций клубники — до 40%. В наибольшей мере затронуты экстра-ранние (Clery, Guisy), ранние (Alba) и некоторые ремонтантные (Albion, Murano) сорта.

В региональном разрезе наибольшие потери отмечаются у ягодников севера и юга страны, пишет logos-pres.md. Ягодники защищённого грунта (теплицы и укрытые агротекстилем системы) пострадали существенно меньше — потери не выше 10−15%.

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