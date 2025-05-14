Смольный показал на схеме выходы со станции метро «Театральная»

Согласно схеме, первый выход появится в Театральном сквере у консерватории имени Римского-Корсакова. Он обозначен на схеме как вестибюль № 1. Вестибюль № 2, как и прежде, планируют построить на месте дома быта, который расположен на Лермонтовском проспекте.
Срок ввода объектов капитального строительства — 2026−2028 гг. На текущий момент поезда, идущие от «Спасской» до «Горного института», проезжают «Театральную» без остановки.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Метрострой Северной столицы» ищет исполнителя для благоустройства стройплощадок «оранжевой» ветки, включая территорию станции «Театральная». Они должны быть готовы к лету.