Смольный показал на схеме выходы со станции метро «Театральная»

Согласно схеме, первый выход появится в Театральном сквере у консерватории имени Римского-Корсакова. Он обозначен на схеме как вестибюль № 1. Вестибюль № 2, как и прежде, планируют построить на месте дома быта, который расположен на Лермонтовском проспекте.