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117,6 тысячи жителей Ростовской области проголосовали за объекты благоустройства

Жители Ростовской области выбирают объекты благоустройства, голосование открыто до 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

Уже 117,6 тысячи жителей Ростовской области с помощью волонтеров проголосовали за объекты, требующие капитального обновления. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

По словам чиновника, добровольцы помогают зарегистрироваться на специальной платформе для голосования, а также объясняют людям, для чего это нужно. Например, помощь и разъяснения можно получить в офисах МФЦ.

— Благодаря энтузиазму и неравнодушию волонтеров все больше людей узнают о возможности влиять на развитие своих городов и поселков, — отметил Владимир Ревенко.

Напомним, объекты благоустройства выбирают с 21 апреля 2025 года, голосование открыто до 12 июня.

Речь идет о всероссийской акции, которую проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За пять лет в ней поучаствовали уже более 2,5 млн жителей Дона.

— Ежегодно новый облик в регионе приобретают более 100 общественных территорий, каждая из них выбрана самими жителями. Это принципиально важно, ведь именно мнение людей определяет, какие пространства станут более комфортными и современными, — добавил Владимир Ревенко.

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