Красноярцев приглашают на «Ночь музеев»

16 мая с 18:00 до 22:00 Красноярский краевой краеведческий музей станет центром притяжения для всех, кто хочет прикоснуться к историям настоящих героев. Тема 2025 года — «Герои всех стихий». Посетителям предложат погрузиться в мир первооткрывателей, основателей городов, космонавтов, художников и исследователей, чьи судьбы связаны с Красноярским краем.
17 мая, вечером, в Художественном музее имени В. И. Сурикова пройдет Ночь музеев под названием «Простор». Здесь, на фоне выставки «Художники-фронтовики о Родине», оживет память и искусство, соединенные в единое эмоциональное пространство. На уличной сцене выступит оркестр Главного управления МВД России по Красноярскому краю, артисты исполнят песни в тесном контакте с публикой, а работы фронтовиков станут поводом для открытого арт-обсуждения. Ансамбль «Шкатулочка» представит музыкальный эксперимент, создавая звуковую ткань вечера. В программе — два сеанса: с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00. Гостей просят соблюдать дресс-код в светлых пастельных оттенках — голубом, белом и бежевом.
В этот же вечер, 17 мая, Музей-усадьба В. И. Сурикова приглашает на особую ночь перед началом масштабной реставрации. Дом художника станет героем программы, которая раскроет личные и семейные истории, вплетенные в стены старой казачьей усадьбы. С 19:00 до 22:00 гостей ждет насыщенная культурная программа: выступления коллективов «Сибирь-band», «Красный Яр», «Оберег» и «Галка», читка писем Суриковых-Кончаловских, мастер-классы по рисованию и созданию сувениров. В течение всей ночи в мастерской пройдут лекции: о художнике Петре Кончаловском и его участии в Первой мировой войне, о влиянии семейных сценариев на человека и о значении родного дома в жизни Сурикова. Атмосферу дополнит фотовыставка, инсталляции, чаепитие с травами и рассказами о фронтовом тыле, а также фотозона от магазина цветов и мобильная кофейня.
Самая масштабная программа развернется в Музейном центре «Площадь Мира». 17 мая с 19:30 до 01:45 здесь состоится грандиозный фестиваль, который займет все пять этажей. Свет — символ надежды и ориентир в хаосе — станет главной темой. Мастер-классы научат гостей «ловить солнце» с помощью мобилей и диско-грибов, работать с цианотипией, исследовать геометрию света. Звук, как и свет, будет ведущим элементом ночи: музыкальные группы Beeswax & Olesya, «Цвет граната» и «Твое далеко» подарят атмосферные концерты на платформе.
Необычные экскурсии добавят магии: с электриком Леонидом Павловым, по белым объектам, по флуоресцентным персонажам и даже с фотографом, ловящим свет. В полночь начнется киносеанс о художнике Роберте Ирвине, а ближе к часу — перформанс и необычные гадания «на музейной гуще». Программа дополнена лекциями об иллюзии в искусстве, советской фотографии и историей музейной телесъемки. Откроется выставка «коллаж/ассамбляж/кураж!» с работами Марии Алигожиной и участниками арт-лаборатории, где из «микрохлама» рождаются ожерелья и инсталляции.
17 мая в 17:00 музей Бориса Ряузова приглашает на вечер «Я к вам пишу…». Гостей ждет атмосферное погружение в мир писем и личных дневников, которые играли важную роль в жизни художника Бориса Ряузова и его любимого композитора — Петра Ильича Чайковского.
В первой части вечера пройдут музейные диалоги у выставки «Земля фронтовая», где будут представлены фронтовые записи и письма молодого Ряузова, служившего артиллеристом-разведчиком. Затем состоится литературно-музыкальная программа «Вспоминайте меня иногда…», посвящённая 185-летию Чайковского. Прозвучат его произведения в исполнении студентов и преподавателей Красноярского колледжа искусств. Завершит вечер мастер-класс по пастели с художником Надеждой Стрижневой.