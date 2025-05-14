Красноярцев приглашают на «Ночь музеев»

В этот же вечер, 17 мая, Музей-усадьба В. И. Сурикова приглашает на особую ночь перед началом масштабной реставрации. Дом художника станет героем программы, которая раскроет личные и семейные истории, вплетенные в стены старой казачьей усадьбы. С 19:00 до 22:00 гостей ждет насыщенная культурная программа: выступления коллективов «Сибирь-band», «Красный Яр», «Оберег» и «Галка», читка писем Суриковых-Кончаловских, мастер-классы по рисованию и созданию сувениров. В течение всей ночи в мастерской пройдут лекции: о художнике Петре Кончаловском и его участии в Первой мировой войне, о влиянии семейных сценариев на человека и о значении родного дома в жизни Сурикова. Атмосферу дополнит фотовыставка, инсталляции, чаепитие с травами и рассказами о фронтовом тыле, а также фотозона от магазина цветов и мобильная кофейня.