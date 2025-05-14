Иркутская область и Монголия расширяют научное сотрудничество

— В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах региона получают высшее образование более 300 жителей Монголии. Студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности, железнодорожное хозяйство и другое. Преподавателям русского языка из Монголии доступна возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов, которые можно реализовать в текущих условиях, — отметил Игорь Кобзев.