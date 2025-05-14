Иркутская область и Монголия расширяют научное сотрудничество

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу провели рабочую встречу, посвященную развитию научно-технического сотрудничества между регионом и Монголией. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
Основное внимание участники уделили перспективам совместной работы молодых ученых и академическому обмену между вузами.
— В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах региона получают высшее образование более 300 жителей Монголии. Студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности, железнодорожное хозяйство и другое. Преподавателям русского языка из Монголии доступна возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов, которые можно реализовать в текущих условиях, — отметил Игорь Кобзев.
Дэмбэрэл Содномсамбуу — он сам является выпускником Иркутского государственного университета — специализирующийся на вопросах геодинамики Центральной Азии, подтвердил давние традиции сотрудничества. Он добавил, что в рамках совместной работы планируется развивать взаимодействие молодых ученых.
Академик Игорь Бычков, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН, добавил, что сотрудничество охватывает самые разные направления — от естественных наук до точных дисциплин.
По итогам встречи стороны договорились рассмотреть участие монгольских исследователей в молодежном форуме «Байкал», который, по словам губернатора, является отличной площадкой для совместных инициатив. Также обсуждались перспективы взаимодействия в области лесовосстановления и экспорта биотоплива в Монголию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в шести лесничествах Приангарья открыт пожароопасный сезон.