Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область и Монголия расширяют научное сотрудничество

Игорь Кобзев встретился с президентом Монгольской академии наук.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу провели рабочую встречу, посвященную развитию научно-технического сотрудничества между регионом и Монголией. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.

Основное внимание участники уделили перспективам совместной работы молодых ученых и академическому обмену между вузами.

— В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах региона получают высшее образование более 300 жителей Монголии. Студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности, железнодорожное хозяйство и другое. Преподавателям русского языка из Монголии доступна возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов, которые можно реализовать в текущих условиях, — отметил Игорь Кобзев.

Дэмбэрэл Содномсамбуу — он сам является выпускником Иркутского государственного университета — специализирующийся на вопросах геодинамики Центральной Азии, подтвердил давние традиции сотрудничества. Он добавил, что в рамках совместной работы планируется развивать взаимодействие молодых ученых.

Академик Игорь Бычков, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН, добавил, что сотрудничество охватывает самые разные направления — от естественных наук до точных дисциплин.

По итогам встречи стороны договорились рассмотреть участие монгольских исследователей в молодежном форуме «Байкал», который, по словам губернатора, является отличной площадкой для совместных инициатив. Также обсуждались перспективы взаимодействия в области лесовосстановления и экспорта биотоплива в Монголию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в шести лесничествах Приангарья открыт пожароопасный сезон.