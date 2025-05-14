Коммунальщики вручную осушают Омск после проливных дождей

Как сообщается, в работах задействовано 296 единиц техники и более 300 сотрудников. В мэри отмечают, что службы УДХБ работают на территориях общего пользования, а собственники частных домов и хозяйствующих субъектов должны сами позаботиться об отводе воды со своих участков.