Коммунальщики вручную осушают Омск после проливных дождей

Пресс-служба мэрии Омска сообщила в среду, 14 мая 2025 года, что специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» откачивают воду с проезжих частей и чистят ливневую канализацию после дождей.
«За вчерашний день бригады откачали более 800 кубометров воды. Сегодня работы ведутся в местах, которые часто топит, — на участках улиц Малиновского, Жуковского, проспекте Карла Маркса, Машиностроительной, Новокирпичной, Белозерова, 4 Железнодорожной и многих других», — рассказали представители городской администрации.
Как сообщается, в работах задействовано 296 единиц техники и более 300 сотрудников. В мэри отмечают, что службы УДХБ работают на территориях общего пользования, а собственники частных домов и хозяйствующих субъектов должны сами позаботиться об отводе воды со своих участков.