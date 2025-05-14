Светило, да погасло. Что за НЛО напугало жителей Казани?

Но покой был нарушен, когда в небе появился странный объект, яркий, будто капля раскалённого железа, и пронёсся по небосводу с огненным шлейфом, исчезнув столь же внезапно, как и появился. Видео с этого мгновения заполнили Telegram-каналы и паблики: «Что это было?!» — задавали один и тот же вопрос жители столицы Татарстана.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Явление из ниоткуда.
Первыми тревогу подняли жители коттеджного поселка Новые Салмачи — там загадочный светящийся объект заметили в небе на юго-востоке города. Затем аналогичные кадры стали появляться и из других частей Казани. Кто-то успел зафиксировать момент на телефон, кому-то удалось сделать скриншоты с камер видеонаблюдения. На записях — яркий шар с длинным светящимся зелёным хвостом, пересекающий ночное небо.
«Он двигался так быстро, будто торопился рассказать свою тайну и сразу исчезнуть. Не сопровождался он ни звуками, ни грохотом — лишь тишина, да отблеск на глазах», — рассказывает местная жительница Гузель.
Что говорит наука.
Директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев в разговоре с «АиФ-Казань» заявил, что на кадрах ничего сверхъестественного — это болид, то есть крупный метеор.
«Он влетает в атмосферу, нагревается и разрушается, оставляя яркий след. Иногда даже сопровождается звуком, если пролетает достаточно близко», — пояснил астроном.
Братья по небу.
В ту же ночь похожее явление зафиксировали и жители Уфы. Над посёлком Осоргино в ночном небе вспыхнул и тут же исчез яркий объект. Местный планетарий подтвердил, что это был метеор-болид, вероятно, также связанный с метеорным потоком, след от которого виден в небе с конца апреля до конца мая.
Астроном Тамара Денисова отметила, что без точных данных сложно сказать, был ли это один и тот же объект, но вероятность высокая. «Эта-Аквариды» известны своей активностью — в пиковые часы можно увидеть до 70 метеоров в час.
Иллюзии и ожидания.
В комментариях к видео в соцсетях развернулись бурные споры: одни называли увиденное предвестником катастроф, другие — божественным знаком. Кто-то и вовсе увидел в небе НЛО. «Да это же они! Пришельцы!» — писали полушутя, полусерьёзно. Но всё, как обычно, оказалось проще: физика, атмосфера, космическая пыль.
И всё же, даже зная объяснение, многие не могли забыть это зрелище. Небо, словно полотно, вдруг ожило — и на нём кто-то провёл кистью из чистого света. Мгновение — и всё исчезло.
Такое событие — редкость для городского неба. Как бы ни объясняли его учёные, в душах казанцев оно оставило след. Кто-то загадал желание, кто-то записал видео, кто-то задумался о масштабах Вселенной. Ведь именно такие моменты — неважно, метеор это или что-то иное — напоминают нам, что мы лишь маленькая часть большого космоса, и время от времени он посылает нам свои письма.