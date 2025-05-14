Светило, да погасло. Что за НЛО напугало жителей Казани?

Такое событие — редкость для городского неба. Как бы ни объясняли его учёные, в душах казанцев оно оставило след. Кто-то загадал желание, кто-то записал видео, кто-то задумался о масштабах Вселенной. Ведь именно такие моменты — неважно, метеор это или что-то иное — напоминают нам, что мы лишь маленькая часть большого космоса, и время от времени он посылает нам свои письма.