Запущена платформа для создания инновационных терапевтических антител

«В исследовательском центре “Р-Фарм” в Пущино — лаборатории ранней разработки биологических препаратов — сегодня ведется около 10 активных проектов. Они находятся на разных стадиях разработки и охватывают ключевые молекулярные инструменты современной биомедицины. Мощности лаборатории позволяют в год собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций, получить и проанализировать более 50 молекул различной структуры, поставить до 250 клеточных тестов для контроля биологической активности», — приводятся в сообщении слова зампреда регионального правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.