Часть пляжей Кубани могут не открыть к сезону из-за загрязнения мазутом

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил держать эту работу на особом контроле. Руководство муниципалитетов и профильные ведомства должны обеспечить своевременную приемку пляжей, чтобы они соответствовали требованиям санитарной безопасности.



«До начала курортного сезона все объекты должны получить необходимые заключения от Роспотребнадзора. Особенно важно это для тех курортов, куда уже начинают приезжать отдыхающие», — подчеркнул глава региона.



В то же время, в зоне особого внимания остаются районы, пострадавшие от разлива нефтепродуктов. В частности, в Анапе и Темрюкском районе пляжи пока остаются закрытыми. Власти призывают честно информировать туристов о действующих ограничениях и не вводить их в заблуждение.



Для поддержки туристической отрасли в пострадавших зонах предложено временно отменить взимание курортного сбора. Эта мера, по словам губернатора, должна помочь предпринимателям компенсировать потери от снижения потока отдыхающих.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что анапские детские лагеря намерены принять не менее 300 тысяч детей этим летом, несмотря на запрет посещения пляжей.