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На Солнце произошла новая вспышка высочайшего класса

Зафиксированы также вспышки М5.3 и М1.2.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Новая вспышка высочайшего класса (Х) зарегистрирована на Солнце в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«14 мая в 11:19 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5», — сообщает институт.

Кроме того, на Солнце произошли еще две вспышки — М5.3 и М1.2.

Ранее сообщалось, что во вторник была зафиксирована первая с 28 марта вспышка класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.