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Семья медведей пришла на парковку психбольницы в Николаевске-на-Амуре

Медведица с медвежатами вышла к людям в Николаевске-на-Амуре.

Источник: Администрация Николаевского района

Видео с лесной семьёй разлетелось по местным чатам, а ситуация уже привлекла внимание властей.

Инцидент произошёл во вторник, 13 мая. Медведица с тремя медвежатами появилась на парковке у психоневрологического интерната на улице Советской, 197 и привлекли внимание персонала и постояльцев.

«Убирайтесь! Вон отсюда! Пошли вон! Уходите!» — слышны мужские и женские крики на одном из роликов, записанных возле учреждения. На кадрах видно, как животные по очереди обнюхивают белую иномарку, а затем уходят.

Администрация Николаевского района в своём Telegram-канале подтвердила инцидент и сообщила, что ситуацией занялись специалисты различных ведомств.

«Данный сигнал отработан сотрудниками полиции и Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края», — говорится в публикации.

Власти призвали жителей проявлять осторожность и не увлекаться видеосъёмкой при встречах с медведями. О случаях появления диких животных рекомендовано сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 112.