Семья медведей пришла на парковку психбольницы в Николаевске-на-Амуре

Видео с лесной семьёй разлетелось по местным чатам, а ситуация уже привлекла внимание властей.
Инцидент произошёл во вторник, 13 мая. Медведица с тремя медвежатами появилась на парковке у психоневрологического интерната на улице Советской, 197 и привлекли внимание персонала и постояльцев.
«Убирайтесь! Вон отсюда! Пошли вон! Уходите!» — слышны мужские и женские крики на одном из роликов, записанных возле учреждения. На кадрах видно, как животные по очереди обнюхивают белую иномарку, а затем уходят.
Администрация Николаевского района в своём Telegram-канале подтвердила инцидент и сообщила, что ситуацией занялись специалисты различных ведомств.
«Данный сигнал отработан сотрудниками полиции и Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края», — говорится в публикации.
Власти призвали жителей проявлять осторожность и не увлекаться видеосъёмкой при встречах с медведями. О случаях появления диких животных рекомендовано сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 112.