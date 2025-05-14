Парень запнулся и сломал фотозону в тематике 9 мая в Иркутске

В сквере имени Кирова в Иркутске неизвестный молодой человек запнулся и сломал элемент объемной фотозоны, которую установили по случаю празднования 9 мая. Момент случившегося зафиксировали камеры видеонаблюдения днем 12 мая, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Молодого человека призывают обратиться в МАУ «Праздник» до 17.00 16 мая по телефону: 8 (3952) 503−580. В противном случае специалисты будут вынуждены обратиться в полицию.
Ранее агентство сообщало, что неизвестные повредили стеклянные панели на главной набережной в Ангарске.