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Парень запнулся и сломал фотозону в тематике 9 мая в Иркутске

Специалисты обратятся в полицию, если молодой человек самостоятельно не явится к ним.

Источник: Мэрия Иркутска

В сквере имени Кирова в Иркутске неизвестный молодой человек запнулся и сломал элемент объемной фотозоны, которую установили по случаю празднования 9 мая. Момент случившегося зафиксировали камеры видеонаблюдения днем 12 мая, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Молодого человека призывают обратиться в МАУ «Праздник» до 17.00 16 мая по телефону: 8 (3952) 503−580. В противном случае специалисты будут вынуждены обратиться в полицию.

Ранее агентство сообщало, что неизвестные повредили стеклянные панели на главной набережной в Ангарске.