Парень запнулся и сломал фотозону в тематике 9 мая в Иркутске

В сквере имени Кирова в Иркутске неизвестный молодой человек запнулся и сломал элемент объемной фотозоны, которую установили по случаю празднования 9 мая. Момент случившегося зафиксировали камеры видеонаблюдения днем 12 мая, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.