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В Красноярске подвели итоги акции «Проверь родинку»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Онкологи Красноярского края изучили более 1900 писем с фотографиями родинок от жителей региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Онкологи Красноярского края изучили более 1900 писем с фотографиями родинок от жителей региона.

После отбора на очную консультацию пригласили 50 человек, но пришли только 27. Из них восьмерым заподозрили злокачественные образования кожи и направили на дополнительное обследование. У трех выявили потенциально опасные, но пока доброкачественные новообразования.

Как отметил заместитель главного врача Эдуард Семенов, такой формат позволяет быстро выявлять подозрительные случаи и направлять пациентов на лечение.

Напомним, рак кожи занимает второе место среди онкозаболеваний в крае. В 2024 году зарегистрировано почти 1800 новых случаев.

Если вы заметили, что родинка изменилась — обязательно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика может спасти жизнь, сообщают в краевом минздраве.