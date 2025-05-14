В Красноярске подвели итоги акции «Проверь родинку»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Онкологи Красноярского края изучили более 1900 писем с фотографиями родинок от жителей региона.
После отбора на очную консультацию пригласили 50 человек, но пришли только 27. Из них восьмерым заподозрили злокачественные образования кожи и направили на дополнительное обследование. У трех выявили потенциально опасные, но пока доброкачественные новообразования.
Как отметил заместитель главного врача Эдуард Семенов, такой формат позволяет быстро выявлять подозрительные случаи и направлять пациентов на лечение.
Напомним, рак кожи занимает второе место среди онкозаболеваний в крае. В 2024 году зарегистрировано почти 1800 новых случаев.
Если вы заметили, что родинка изменилась — обязательно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика может спасти жизнь, сообщают в краевом минздраве.