Девальвация рубля уже на подходе: новую волну роста цен предрёк эксперт

О том, чем это явление обернётся для самых обычных россиян, изданию АБН24 рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, еще недавно ситуация казалась контролируемой: цены на нефть держались на стабильном уровне, рубль оставался крепким, а бюджет сводился без значительных потрясений. Однако сейчас картина изменилась: цена на нефть упала ниже 60 долларов за баррель, Минфин пересматривает бюджет, и в экономике всё больше признаков указывают на то, что девальвации не избежать.
В этой связи, как полагает Разуваев, рубль вряд ли удержится на текущем уровне, и ожидается, что в ближайшее время курс может подняться до 60 рублей и выше.
«Цены начнут расти на импортную технику, электронику, бытовые товары и строительные материалы. Уже сейчас наблюдаются признаки снижения стоимости строительства, но это временно: как только девальвация наберет силу, стоимость материалов и логистики снова возрастет. Потребители неизбежно столкнутся с удорожанием. Цены “переложатся” на полки — это лишь вопрос времени. Центральный банк будет осторожно снижать ключевую ставку, чтобы избежать резкого скачка инфляции. Тем не менее, ослабление рубля ускорит рост цен», — предупредил аналитик.
Специалист также добавил, что в текущей ситуации разумно инвестировать в защитные активы, такие как золото и акции экспортеров, особенно тех, кто выигрывает от слабого рубля. Это может стать одним из немногих способов сохранить покупательную способность сбережений.
«Девальвация не просто вероятна — она становится всё более неизбежной», — заключил эксперт.