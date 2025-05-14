Девальвация рубля уже на подходе: новую волну роста цен предрёк эксперт

По его словам, еще недавно ситуация казалась контролируемой: цены на нефть держались на стабильном уровне, рубль оставался крепким, а бюджет сводился без значительных потрясений. Однако сейчас картина изменилась: цена на нефть упала ниже 60 долларов за баррель, Минфин пересматривает бюджет, и в экономике всё больше признаков указывают на то, что девальвации не избежать.