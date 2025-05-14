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Собянин сообщил о начале реконструкции Карамышевской набережной на северо-западе Москвы

В столице стартовали работы по реконструкции Карамышевской набережной на северо-западе города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Начинаем масштабную реконструкцию Карамышевской набережной в СЗАО. Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там свое свободное время. Работы пройдут на участке от Живописного моста до ул. Шеногина. Здесь укрепят берег, реконструируют причал, обустроят вело- и беговые дорожки», — написал мэр.

Он уточнил, что завершить работы планируется в 2027 году.

«Также здесь уже почти закончено обновление близлежащих улиц — от дублера проспекта Маршала Жукова, ул. Саляма Адиля, участка на Карамышевской набережной с выходом к ул. Народного Ополчения», — добавил Собянин.