Собянин сообщил о начале реконструкции Карамышевской набережной на северо-западе Москвы

«Начинаем масштабную реконструкцию Карамышевской набережной в СЗАО. Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там свое свободное время. Работы пройдут на участке от Живописного моста до ул. Шеногина. Здесь укрепят берег, реконструируют причал, обустроят вело- и беговые дорожки», — написал мэр.