Мощнейшая вспышка класса X случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности озвучили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В сообщении говорится, что во вторник, 13 мая, около 18.38 на Солнце была зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х1.2. Она длилась 19 минут. Вместе с тем специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН обратили внимание, что вспышка случилась на западном краю Солнце. Они предполагают, что глобально опасности для Земли она не представляет. Также сказано, что вспышка указанного уровня последний раз фиксировалась на Солнце в конце марта 2025 года.
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