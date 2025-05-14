В Омске продают усадьбу в дворянском стиле на берегу Иртыша

В Омске выставлена на продажу усадьба на берегу реки Иртыш за 85 миллионов рублей. Объект включает дом площадью 1980 м², который построен в стиле, напоминающем дворянские усадьбы XIX века. Дом состоит из двух этажей и более 10 комнат, среди которых спальни, библиотека, тренажёрный зал и комнаты для занятий музыкой и творчеством.