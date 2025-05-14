В Омске продают усадьбу в дворянском стиле на берегу Иртыша

В Омске выставлена на продажу усадьба на берегу реки Иртыш за 85 миллионов рублей. Объект включает дом площадью 1980 м², который построен в стиле, напоминающем дворянские усадьбы XIX века. Дом состоит из двух этажей и более 10 комнат, среди которых спальни, библиотека, тренажёрный зал и комнаты для занятий музыкой и творчеством.
Особенностью дома является бассейн длиной 25 метров, который функционирует круглый год. Также на территории расположены теннисный корт, пруд, сад с плодовыми деревьями и пешеходные аллеи. Вдоль реки устроен комфортный спуск, есть возможность оборудовать собственный причал для катера.
Кроме жилых помещений, на участке есть гостевой дом, баня, а также все необходимые коммуникации, включая центральное газоснабжение и систему «умный дом».
Усадьба расположена в пяти минутах от Ачаирского женского монастыря и может быть использована как для частного проживания, так и для коммерческих целей.