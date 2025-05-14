В Красноярске следователи проверят состояние памятника «Павшие за Родину»

В Красноярске сотрудники Следственного комитета начали проверку после появления публикаций о постепенном разрушении памятника «Павшие за Родину», посвященного работникам деревообрабатывающего комбината — героям Великой Отечественной войны. По информации местных СМИ, объект уже давно нуждается в ремонте.