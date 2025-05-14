В Красноярске следователи проверят состояние памятника «Павшие за Родину»

В Красноярске сотрудники Следственного комитета начали проверку после появления публикаций о постепенном разрушении памятника «Павшие за Родину», посвященного работникам деревообрабатывающего комбината — героям Великой Отечественной войны. По информации местных СМИ, объект уже давно нуждается в ремонте.
— Несмотря на неоднократные жалобы жителей в уполномоченные органы по охране памятников и районную администрацию, проблема остается нерешенной, — добавили в ведомстве.
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки.
Сам памятник находится в Свердловском районе, недалеко от автобусной остановки «ДОК». На монументе выгравированы имена 163 погибших сотрудников комбината.