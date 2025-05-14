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Стали известны даты «Последних звонков» и выпускных в Крыму

«Последние звонки» для школьников в Крыму проведут 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

«Последние звонки» для школьников в Крыму планируют провести в следующую субботу, 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

В парламенте прошло заседание Президиума. Там выступила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик. Чиновница представила отчет о завершении нынешнего учебного года и подготовке к следующему.

Лаврик сообщила, что федеральное Минпросвещения установило единые даты для проведения праздника «Последний звонок» — 24 мая. Что же касается выпускных вечеров, то они состоятся 28 июня.