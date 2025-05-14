Пермь впервые примет творческий фестиваль рабочей молодежи «Труд. Весна»

В Перми с 21 по 28 мая пройдет первый этап фестиваля, который включит просмотр конкурсных номеров. На втором этапе с 29 мая по 31 мая состоится гала-концерт и награждение победителей. Все участники получают сертификаты, лауреатов и победителей наградят памятными призами.