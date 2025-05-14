Во второй половине мая Пермь впервые примет творческий фестиваль рабочей молодежи «Труд. Весна». Он пройдет в рамках событийного календаря, посвященного присвоению городу статуса «Молодежная столица России — 2025».
В фестивальных событиях примет участие рабочая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая в Перми и имеющая официальное трудоустройство, статус индивидуального предпринимателя или самозанятого.
В своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин подчеркнул, что фестиваль раскроет творческие способности молодых специалистов, проявит их таланты, создаст условия для объединения, общения, обмена опытом и установления полезных контактов.
Фестиваль пройдет по шести направлениям: «Вокальное», «Инструментальный жанр», «Хореография», «Художественное слово», «Оригинальный жанр» и «Видео». Предусмотрены специальные номинации — «Народная любовь» и «Фабрика творческих кадров».
В Перми с 21 по 28 мая пройдет первый этап фестиваля, который включит просмотр конкурсных номеров. На втором этапе с 29 мая по 31 мая состоится гала-концерт и награждение победителей. Все участники получают сертификаты, лауреатов и победителей наградят памятными призами.
Для участия в творческом конкурсе необходимо направить заявочный пакет до 20 мая включительно на адрес электронной почты dm-ct@yandex.ru с пометкой «Фестиваль Труд. Весна». Ознакомиться с положением и скачать заявочный пакет можно по ссылке.