Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и местами заморозки прогнозируются в Беларуси 15 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и местами заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°

Из-за заморозков в северо-западных районах объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, по юго-востоку до 10 градусов. Местами в северо-западных районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — плюс 7−13, по юго-востоку до 15 градусов.