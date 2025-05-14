Дожди и местами заморозки прогнозируются в Беларуси 15 мая

Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, по юго-востоку до 10 градусов. Местами в северо-западных районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — плюс 7−13, по юго-востоку до 15 градусов.