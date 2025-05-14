Дожди и местами заморозки прогнозируются в Беларуси 15 мая

Из-за заморозков в северо-западных районах объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, по юго-востоку до 10 градусов. Местами в северо-западных районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем — плюс 7−13, по юго-востоку до 15 градусов.